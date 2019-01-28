2019-01-28T19:42:55+03:00
Дом. Семья

Стая ворон атакует сову, примостившуюся во дворе на улице Турку

«Ушастая» птица отбивается от нападок и прячется на дереве во Фрунзенском районе Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Во дворе на улице Турку в Петербурге примостилась соваВо дворе на улице Турку в Петербурге примостилась соваФото: СОЦСЕТИ
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Необычный гость поселился на дереве во дворе жилых домов на улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга в понедельник, 28 января. «Ушастая» сова примостилась на ветке высокого дерева, чтобы набраться сил перед ночной охотой. Однако покой птицы постоянно нарушают вороны, которые периодически нападают на нее.

- Во дворе дома 22/1 на Турку на дереве сидит сова. На нее иногда нападают вороны стаей. Жалко птичку, - посочувствовали пернатой гостье жители Петербурга.

Однако, как уверены участники обсуждения участи птицы в соцсети, ночью сова проснется и устроит «темную» своим обидчикам, которые не давали ей спокойно отдохнуть.

Надо отметить, что в этом году совы зачастили в Петербург. Жители города отмечают, что из-за холодов и снежной зимы птицы выбрались из лесов, чтобы во дворах и городских парках охотиться на мелких грызунов. Так, совсем недавно такую же «ушастую» сову заметили во дворе одного из домов Невского района Северной столицы.

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