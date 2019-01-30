2019-01-30T11:16:52+03:00
Происшествия

В Волхове подростки подожгли 12-летнюю девочку и избили ее сверстника

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП, нападавших ищет полиция
Петр КИБЕР
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В Волхове подростки подожгли шапку на 12-летней девочке.В Волхове подростки подожгли шапку на 12-летней девочке.Фото: "КП" Архив
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Дикая и, увы, привычная история с нападением малолетних хулиганов на прохожих произошла вчера, 29 января в центре города Волхов, что в Ленинградской области. Прямо на улице неизвестные подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки и избили ее сверстника.

- У девочки установлены повреждения в виде ожога лица 1 степени, в состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии, ее жизнь и здоровье вне опасности. У мальчика зафиксирован ушиб грудной клетки, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

После того, как правоохранительным органам стало известно об инциденте, полиция начала розыск нападавших, а Следственный комитет заявил о проведении доследственной проверки. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что осенью 2018 года похожий случай произошел в Петербурге. Там подростки облили спиртом 14-летнюю школьницу и подожгли. Девочка получила серьезные ожоги лица и тела. Позднее на ее лечение петербуржцы собрали полмиллиона рублей. Из больницы пострадавшую выписали только через два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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