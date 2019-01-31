Шарапова пообещала вернуться в Петербург

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-31T10:33:40+03:00

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Мария Шарапова, которая покинула теннисный турнир в Петербурге, пообещала вернуться в город на Неве, чтобы еще раз выступить перед местной публикой. Свое послание болельщикам спортсменка опубликовала в соцсетях

- С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира. Планирую как можно быстрее залечить плечо и вернуться в этот замечательный город, чтобы еще раз сыграть перед вами, - написала Шарапова в «Инстаграме».

Напомним, что обладательница многочисленных титулов впервые приехала в Санкт-Петербург. В 2016 году спортсменка уже давала согласие на участие в St. Petersburg Ladies Trophy, но позднее отказалась. В нынешнем году Марию ждали все: и устроители, и болельщики, заполнившие трибуны. Но увы, застарелая травма плеча не позволила Шараповой провести больше одного матча. Победив соперницу из Австралии, Маша снялась с турнира.

Из-за этого другая россиянка Дарья Касаткина прошла в четвертьфинал без борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU