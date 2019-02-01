2019-02-01T13:37:00+03:00
Происшествия

На канале Грибоедова коммунальщики сбросили лед вместе с водосточной трубой на проезжавшую машину

Водителю повезло – глыбы упали на капот, а не пробили крышу
Петр КИБЕР
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Коммунальщики сбросили лед на крышу проезжавшей мимо машины. Фото: vk.com/spb_todayКоммунальщики сбросили лед на крышу проезжавшей мимо машины. Фото: vk.com/spb_today
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Мало того, что сосульки падают на припаркованные машины, так теперь еще и ездить мимо домов опасно. В самом центре Петербурга коммунальщики перестарались и сбросили вниз не только наледь, но и водосточную трубу. Все это рухнуло на иномарку.

- У дома номер 136 по Набережной канала Грибоедова лед упал на капот проезжавшей машины. Водителю повезло, что не на крышу, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И автомобилисту на самом деле повезло. Так глыба, застрявшая в трубе просто прогнула капот старенького «Шевроле», а упади она на долю секунды позже, и человек мог погибнуть. Лед легко пробил бы крышу машины.

Сами, не рассчитавшие богатырскую силушку коммунальщики спустились вниз, узнать все ли в порядке. Но водителю теперь больше пригодится совет юриста – кто виноват и как получить компенсацию за разбитый автомобиль.

Напомним, что накануне две женщины пострадали от упавшего с крыши льда. Одна отделалась сотрясением мозга, в вот другую – 25-летнюю девушку, увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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