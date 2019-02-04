В комитете по здравоохранению Петербурга идут обыски

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-04T12:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Не самым радужным образом начался рабочий понедельник у чиновников петербургского комитета по здравоохранению. Утром 4 февраля к ним с обыском пришли следователи Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

- Да, могу подтвердить, обыски идут. На работе комитета это особенно не сказалось. Они работают, мы работаем – сообщила корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь комздрава Мария Хитаришвили.

В чем именно возникли у следователей претензии к комитету по здравоохранения – не сообщается. Следователи информацию не разглашают, а сами чиновники не в курсе и догадками не делятся.

Впрочем, есть вероятность, что обыски могут быть связаны и с деятельностью аптечной сети «Петербургские аптеки», к которой уже возникали претензии. Только здесь можно получить льготные лекарства по рецептам врачей. И именно с наличием и учетом препаратов, в том числе жизненно важных, к аптекарям и были вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU