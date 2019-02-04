2019-02-04T20:10:08+03:00
Общество

Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова

Предыдущий глава района ушел с поста после неожиданной проверки врио губурнатора
Лилия КОЗЛОВА
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Константин Серов назначен главой Фрунзенского района Петербурга Фото: www.gov.spb.ruКонстантин Серов назначен главой Фрунзенского района Петербурга Фото: www.gov.spb.ru
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный объявил особый режим уборки снега - убирать теперь будут не везде

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Во Фрунзенском районе Петербурга появился новый глава. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов назначил на пост Константина Серова, который ранее занимал пост вице-губернатора города, а в последнее время работал советником губернатора.

- Врио губернатора Петербурга назначил главой Фрунзенского района Константина Серова, - сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь Константину Серову предстоит навести порядок в районе и заслужить расположение местных жителей. В первую очередь новоиспеченному главе районной администрации надо будет разобраться с насущной проблемой – снегом, так как именно он стал причиной ухода предыдущего начальника Валерия Сапожникова.

Напомним, что кадровые перестановки во Фрунзенском районе произошли после того, как 3 февраля Александр Беглов устроил неожиданную проверку. Приехав в Купчино после жалоб горожан, врио губернатора убедился, что с уборкой в районе действительно серьезные проблемы, а очереди в травмпункт практически не заканчиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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