На проспекте Просвещения на голову 2-летней девочке упала глыба льда
Обычный путь домой закончился для 2-летней девочки и ее мамы в травмпункте. Днем 4 февраля, во дворе многоэтажки по проспекту Просвещения 14/4 на голову ребенку упал лед с козырька. По счастью, высота была небольшой, но малышка все равно получила сильный удар.
- Мы поехали в травмпункт. Там дочке сделали рентген и поставили диагноз – ушиб мягких тканей, - пишет мать пострадавшей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Также по факту травмирования малолетнего ребенка врачами медучреждения была направлена телефонограмма в полицию.
Сама женщина полагает, что ЧП произошло по вине ТСЖ, а конкретно его председателя и намерена добиваться наказания мужчины.
Напомним, что вчера, 4 февраля, на Выборгской набережной сорвавшийся с крыши здания кусок льда едва не убил мужчину. Глыба упала прямо под ноги прохожему, который успел отпрыгнуть в сторону. Всего за зиму 2019 года от падения снега и сосулек на голову пострадали уже четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU