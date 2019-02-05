2019-02-05T08:57:13+03:00
Происшествия

На проспекте Просвещения на голову 2-летней девочке упала глыба льда

Малышка шла домой с мамой с занятий плаваньем, когда все произошло
Петр КИБЕР
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Кусок смерзшегося снега и льда небольшой, но для ребенка опасный. Фото: vk.com/unreleased_dtpКусок смерзшегося снега и льда небольшой, но для ребенка опасный. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Обычный путь домой закончился для 2-летней девочки и ее мамы в травмпункте. Днем 4 февраля, во дворе многоэтажки по проспекту Просвещения 14/4 на голову ребенку упал лед с козырька. По счастью, высота была небольшой, но малышка все равно получила сильный удар.

- Мы поехали в травмпункт. Там дочке сделали рентген и поставили диагноз – ушиб мягких тканей, - пишет мать пострадавшей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также по факту травмирования малолетнего ребенка врачами медучреждения была направлена телефонограмма в полицию.

Сама женщина полагает, что ЧП произошло по вине ТСЖ, а конкретно его председателя и намерена добиваться наказания мужчины.

Напомним, что вчера, 4 февраля, на Выборгской набережной сорвавшийся с крыши здания кусок льда едва не убил мужчину. Глыба упала прямо под ноги прохожему, который успел отпрыгнуть в сторону. Всего за зиму 2019 года от падения снега и сосулек на голову пострадали уже четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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