«Метрострой» продолжит строить метро в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-06T16:21:39+03:00

Компания будет дальше возводить станции на Фрунзенском радиусе, Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях

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«Метрострой» останется генеральным подрядчиком строительства метро в Петербурге. Компания продолжит заниматься возведением станций на участке Фрунзенского радиуса, Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линия до тех пор, пока не будет полностью выполнен контракт.

- Действительно СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отозвало уведомления о расторжении контрактов, - подтвердили «КП» информацию в пресс-службе КРТИ.

Напомним, что ранее Смольный заявил о том, что собирается отменить разрыв контрактов с «Метростроем» на некоторых условиях. В первую очередь компания должна была погасить задолженность по зарплате перед работниками, а также решить все проблемы с налоговыми органами. В правительстве отметили, что таким образом «Метрострой» может восстановить свою репутацию и выйти из непростого положения.

ИСТОЧНИК KP.RU