2019-02-01T19:52:26+03:00
Общество

Смольный решил не разрывать контракты с «Метростроем»

В течение десяти дней компания должна выполнить несколько предъявленных Петербургом условий
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный передумал расторгать контракты с «Метростроем»Смольный передумал расторгать контракты с «Метростроем»Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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История вокруг компании «Метрострой» в Петербурге приобрела новый поворот. Сегодня, 1 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов принял решение не расторгать контракты с предприятием. Как сказал вице-губернатор Эдуард Батанов: «город дает возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного партнера».

- Учитывая целый ком накопленных проблем, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, мы решили дать возможностью «Метрострою» восстановить репутацию партнера, уникального для Петербурга метростроителя, и с честью выйти из непростого положения, - заявил Батанов во время встреч, которые прошли в офисе компании и Смольном.

На решение отозвать уведомление о расторжение контрактов, как отметил вице-губернатор, повлияли обращения ветеранов и рабочих, которые поступали на имя Александра Беглова. Однако, чтобы вновь приступить к строительству метро, компания должна выполнить ряд требований в течение 10 дней, поставленных Смольным. Во-первых, погасить задолженность по зарплате перед работниками. Этот пункт уже частично закрыт, так как сегодня, 1 февраля, компания перевела трудящимся долг за декабрь.

Во-вторых, «Метрострой» должен урегулировать все разногласия с налоговыми органами. В-третьих, представить подтверждение наличия финансовых источников для исполнения взятых обязательств. И последнее, компания должна полностью взять на себя завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года.

- Если это произойдет, считаем возможным продолжить сотрудничество. Будем жестко следить за выполнением графика. Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией, - подчеркнул Эдуард Батанов.

Разумеется, если все вышеперечисленные условия не будут выполнены, Смольный снова вернется к процедуре расторжения контрактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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