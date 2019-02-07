«И велик Аллах»: Шнуров написал новый стих, на этот раз про Марокко
В Петербурге февраль, холодно и снежно. Пока уставшие от серого неба горожане пробираются по улицам Северной столицы между сугробов, известный музыкант Сергей Шнуров отдыхает в солнечном Марокко. И свой новый стих он посвятил именно этой стране.
- *** забить на всё, и махом
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом
Касабланка, Марракеш... Классово несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вай-фая.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах.
В Марокко лидер группировки «Ленинград» приехал после отдыха в США, где Шнуров написал стихотворное посвящение петербуржцу-обладателю «порно-Оскара».
Селфи с женой. Чтобы никто не сомневался - она рядом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетях.
Там же, в Марракеше, музыкант сделал селфи со своей новой супругой. Чтобы никто из поклонников, или скорее поклонниц не сомневался – она рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU