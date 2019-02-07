2019-02-07T10:04:18+03:00
Звезды

«И велик Аллах»: Шнуров написал новый стих, на этот раз про Марокко

Лидер группы «Ленинград» сфотографировался вместе с женой, а потом один – в пустыне
Петр КИБЕР
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Шнуров в стихах восхитился красотой Марокко. Пусть и нецензурно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетях.Шнуров в стихах восхитился красотой Марокко. Пусть и нецензурно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетях.
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В Петербурге февраль, холодно и снежно. Пока уставшие от серого неба горожане пробираются по улицам Северной столицы между сугробов, известный музыкант Сергей Шнуров отдыхает в солнечном Марокко. И свой новый стих он посвятил именно этой стране.

- *** забить на всё, и махом

Разменяв последний кэш,

На денек стать падишахом

Касабланка, Марракеш... Классово несправедливо,

В наслаждении пребывая,

Возлежать в тени оливы,

Отключенным от вай-фая.

Пусть меня не ищут люди

По работе, при делах.

Я в пустыне на верблюде,

И велик Аллах.

В Марокко лидер группировки «Ленинград» приехал после отдыха в США, где Шнуров написал стихотворное посвящение петербуржцу-обладателю «порно-Оскара».

Селфи с женой. Чтобы никто не сомневался - она рядом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетях.

Селфи с женой. Чтобы никто не сомневался - она рядом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетях.

Там же, в Марракеше, музыкант сделал селфи со своей новой супругой. Чтобы никто из поклонников, или скорее поклонниц не сомневался – она рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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