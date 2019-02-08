В шорт-лист первой премии «Серебряный Лучник» — Северо-Запад вошли 22 проекта

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-08T18:38:44+03:00

Авторы поборются за победу в Двенадцати коллегиях 15 февраля

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В каждой из пяти номинаций шорт-листа представлено от трех до пяти проектов, набравших наибольшее количество баллов. Учитывались сложность целей и значимость проекта, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления проекта.

В финал вышел и самый экологичный проект «Комсомольской правды» и «Сообщества питерских блогеров» «Родники Ленобласти», а также «Открывая Серебряное ожерелье», информационным партнером которого является «Комсомолка».

СПРАВКА «КП»

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-Промышленной палатойРоссии, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе поучаствовало более 4500 проектов.

На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии.

В наступившем сезоне система конкурсов «Серебряного Лучника» охватывает все без исключения регионы страны.

ФИНАЛИСТЫ

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций»

Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон» / Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира. Качество связи МегаФона / Санкт-Петербург

Калининградский музей изобразительных искусств / Переезд музея изобразительных искусств в новое здание / Калининград

PR-агентство «Пресс-Папье»/Город-курорт GathinaGardens / Санкт-Петербург

ООО «Газпром переработка» / Присвоение имени «Виктор Черномырдин» воздушному судну Boeing-767 авиакомпании Utair / Санкт-Петербург

«Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа»

ПО «Ленстройматериалы» / Философия ЖИВИ для сотрудников / Санкт-Петербург

ООО «Бонава Санкт-Петербург» / Внутрикорпоративный портал Insite / Санкт-Петербург

ПАО «Газпром нефть» / Корпоративная «Нефтегазета» / Санкт-Петербург

АО «АГД ДАЙМОНДС» / Корпоративная газета АО «АГД ДАЙМОНДС» «Алмазы Поморья» /Архангельск

«Лучший проект в области развития и продвижения территорий»

Сообщество питерских блогеров / Открывая Серебряное ожерелье / Санкт-Петербург

Творческое объединение «Забытый подвиг» / Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг- Вторая Ударная армия» / Санкт-Петербург

Зайцева Екатерина / Мамаход / Санкт-Петербург

Агентство «2PR» / Продвижение Фестиваля «ЗСД» / Санкт-Петербург

Туристический офис «Русь Новгородская» / Разработка туристского и экспортного бренда Новгородской области / Великий Новгород

«Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности»

НКО "Межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения "Чистые Игры"" / Экологический Проект «Чистые игры» / Санкт-Петербург

Комсомольская Правда Санкт-Петербург / Родники / Санкт-Петербург

ООО «Газпром переработка / Шаг в самостоятельную жизнь – создание «квартир» для самостоятельной жизни / Санкт-Петербург

Медиа-группа «Западная пресса» / Страна других. Дети / Калининград

ПАО «МТС» / Реализация творческо-благотворительного проекта «Поколение М» в регионах СЗФО / Санкт-Петербург

«Лучший проект в области digital коммуникации»

Петербургский метрополитен / Digital-комплекс сопровождения Петербургского метрополитена / Санкт-Петербург

Ассоциация выпускников СПбГУ / ТургеневFEST / Санкт-Петербург

Газета Metro / Открывая Ленобласть / Санкт-Петербург

#prspb / Коммуникационное сообщество #prspb / Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU