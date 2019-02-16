«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В ближайшие дни арест со счетов «Метростроя» снимут, а компания вернется к плановой реализации контрактов. Это стало возможно благодаря мировому соглашению между строителями и Федеральной налоговой службой. О том, что вопрос исчерпан, а документ подписан, 16 февраля сообщила пресс-служба организации.
- Также был подписан договор залога, который в понедельник 18 февраля будет подан в Росреестр для регистрации, - уточнили в компании.
Напомним, перемирие ФНС России и «Метростроя» - одно из условий, выдвинутых к строителям 1 февраля. Без него компания могла бы лишиться госконтрактов на возведение новых станций метрополитена. Разбирательство по этому делу Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил 11 февраля.
Ранее "Комсомольская правда" писала, что часть рабочих в компании до сих пор не получила зарплату за декабрь.
ИСТОЧНИК KP.RU