2019-02-16T17:18:51+03:00
Общество

«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой

В ближайшие дни арест со счетов компании снимут
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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"Метрострой" продолжит работу по контрактам."Метрострой" продолжит работу по контрактам.Фото: Александр ГЛУЗ
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В ближайшие дни арест со счетов «Метростроя» снимут, а компания вернется к плановой реализации контрактов. Это стало возможно благодаря мировому соглашению между строителями и Федеральной налоговой службой. О том, что вопрос исчерпан, а документ подписан, 16 февраля сообщила пресс-служба организации.

- Также был подписан договор залога, который в понедельник 18 февраля будет подан в Росреестр для регистрации, - уточнили в компании.

Напомним, перемирие ФНС России и «Метростроя» - одно из условий, выдвинутых к строителям 1 февраля. Без него компания могла бы лишиться госконтрактов на возведение новых станций метрополитена. Разбирательство по этому делу Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил 11 февраля.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что часть рабочих в компании до сих пор не получила зарплату за декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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