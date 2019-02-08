После забастовки на «Театральной» рабочим «Метростроя» пообещали выплатить зарплату

В начале февраля городские власти вернули «Метрострою» контракты на возведение трех линий подземки, позволив реабилитироваться. Казалось, что у компании наступила светлая полоса. Однако работы под землей вновь встали. Сотрудники устроили очередную забастовку.

ДЕНЕГ НЕТ

Акция протеста на станции «Театральная» началась 8 февраля. Около 3 часов ночи инструменты на пол побросали двадцать человек. Начальству они заявили, что не покинут шахты. Причина прежняя – зарплата, которую сотрудники не могут дождаться с декабря. Мужчины пожаловались, что второй месяц сидят без денег. А у многих семьи. Забастовка на этом участке работ проходит не впервой. В прошлый раз волнения начались аккурат перед Новым годом. 26 декабря настроение у метростроевцев было далеко не праздничное - они объявили голодовку. Это сработало. Деньги, которые они не получали с сентября, выплатили в течение нескольких дней.

Рабочие рядом с "Театральной". Фото: социальные сети.

Вероятно, сегодня служащие были настроены не так решительно. Спустя несколько часов после начала к работягам приехало начальство. Решился ли вопрос с выплатой заработной платы в «Метрострое» не уточняют. Однако после встречи рабочие вернулись к своим обязанностям.

«ОСТАНОВИМСЯ ОДНОВРЕМЕННО»

Новость о том, что коллеги сдали позиции, расстроила остальных строителей. Ведь они тоже без копейки в кармане. В сообществе, посвященном метростроению в Петербурге, они обмениваются последними вестями и поддерживают друг друга.

- Зачем сдались и почему не предупредили? Мы бы все «встали», останавливаться надо одновременно, - сетуют трудяги.

1 февраля Смольный поставил перед руководством «Метростроя» ряд условий, которые те должны выполнить до 10 февраля. В их числе – доказать наличие финансовых источников и погасить задолженности перед трудящимися. То, что на календаре уже 9 число, а денег все нет, у рабочих вызывает опасение.

- Зарплату за декабрь нам должны в полном объеме, - объясняет Евгения, сотрудница одного из СМУ. - Понятно, что деньги у всех разные. Суммы различаются в зависимости от специальности, должности, разряда. Те, кого отправили «сидеть дома», должны заплатить 2/3. Это около 15 тысяч. Те, кто работал полный месяц, соответственно, должны получить от 40 до 60. Неоплата за декабрь 100% у всех подрядчиков и субподрядных организаций «Метростроя». Сюда же входят различные СМУ, которых более двадцати. Если говорить о количестве работников – это около 5 тысяч человек.

ЖДЕМ В ПОНЕДЕЛЬНИК

В «Метрострое» говорят, что деньги на счета они перевели в последний день января. Чтобы те поступили на карточки, нужно было подождать несколько дней. Эту информацию подтверждает вице-губренатор Петербурга Эдуард Батанов. Днем 8 января он заявил, что проблема решится со дня на день.

- Я говорил сегодня с «Метростроем», они клятвенно обещали, что до понедельника долги будут закрыты. Деньги им все перечислены, там были небольшие технические трудности, — заявил он.

Несмотря на это, строители уже готовят план "Б". От безысходности они планируют выйти на митинг, хотя сами свою акцию называют иначе – «почистить снег». Что еще сделать, чтобы попросту не умереть с голоду, они признаются, что не знают.

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