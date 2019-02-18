2019-02-18T15:24:35+03:00
Политика

Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера

Сертификат он получил за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области
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«Питерская премия» - «антиноминация» для политтехнологов.«Питерская премия» - «антиноминация» для политтехнологов.
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Председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг занял первое место в номинации «Технология или подход, похоронивший компанию» премии «Питерская премия» в области политических профессий. Льву Шлосбергу заочно присудили статуэтку и сертификат за провал избирательной кампании «Яблока» в 2018 году в Псковской области. Об этом в соцсети Facebook рассказали организаторы премии.

«Питерская премия» в номинации «Технология или подход, похоронивший компанию» присваивается «за технологию или подход, похоронивший кампанию» – это «антиноминация» для политтехнологов. Победителям в номинации вручается скульптура Остапа Бендера «Провал» на постаменте с гравировкой золотого, серебряного и бронзового цветов.

Номинирование происходит от третьего лица, победитель определяется голосованием коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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