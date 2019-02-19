2019-02-19T13:26:51+03:00
Общество

Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей

Во время ЧП 16 февраля в университете разрушены больше научных 10 лабораторий
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
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16 февраля во втором корпусе ИТМО на Ломоносова, 9 обрушилась часть крыши.16 февраля во втором корпусе ИТМО на Ломоносова, 9 обрушилась часть крыши.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня в Университете ИТМО прошел брифинг, на котором были подведены первые итоги инцидента, произошедшего в субботу, 16 февраля. Тогда в корпусе номер 2 учебного комплекса на улице Ломоносова, 9, обрушилась часть крыши.

- Предварительный ущерб мы оцениваем в 70 миллионов рублей, - передает слова ректора ВУЗа Владимира Васильева корреспондент «Комсомолки». – В разрушенном корпусе находились более 10 научных лабораторий, все они утрачены.

Самое обидное, что в каждой из них шла работа, в том числе по международным грантам. В ИТМО даже предлагали научным партнерам приостановить исследования, но сообщество поддержало ВУЗ. Часть проектов перенесут на другие площадки, а часть пересмотрят по срокам.

Что касается самого здания, то пока здесь идет осторожный разбор завалов. На месте работают также специалисты Госстройнадзора, которые должны дать оценку и решить, можно ли восстановить здание, или нет. Известно, что в несущей стене корпуса появилась трещина.

Но даже если решение о восстановлении будет принято, то оно займет не один год.

Вчера и сегодня занятия во всех четырех корпусах ИТМО на Ломоносова, 9, были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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