Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-19T14:43:56+03:00

В суде он так и не признал свою вину

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Эту историю до сих пор с содроганием вспоминают жители Петербурга. Объявлениями о пропаже 11-летнего подростка полторы недели был увешан весь юг города на Неве. Мальчишку искали всем городом и нашли. Мертвым. В зверском убийстве ребенка почти сразу же сознался один из его родственников - 22-летний мигрант из Киргизии Дастонбек Жалилов. Сегодня Санкт-Петербургский городской суд признал его виновным и вынес ему приговор - 19 лет колонии строгого режима. Свою вину Жалилов так и не признал.

- 26 января 2018 года Жалилов подкараулил мальчика, игравшего во дворе, и из мести родителям нанес ему не менее 19 ударов неустановленными предметами в голову, душил руками, нанес два удара в шею, удар в область верхних конечностей, - сообщают подробности жестокой расправы в суде.

Весь этот кошмар происходил у дома 101 по Витебскому проспекту, мальчишка тут же и скончался. Но Жалилов решил скрыть тело ребенка и отнес его к проезжей части Витебского проспекта, закидав строительным мусором и автомобильными покрышками. Нашли подростка лишь 7 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU