2019-02-19T14:43:56+03:00
Происшествия

Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"

В суде он так и не признал свою вину
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем 11-летнего школьника.В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем 11-летнего школьника.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Эту историю до сих пор с содроганием вспоминают жители Петербурга. Объявлениями о пропаже 11-летнего подростка полторы недели был увешан весь юг города на Неве. Мальчишку искали всем городом и нашли. Мертвым. В зверском убийстве ребенка почти сразу же сознался один из его родственников - 22-летний мигрант из Киргизии Дастонбек Жалилов. Сегодня Санкт-Петербургский городской суд признал его виновным и вынес ему приговор - 19 лет колонии строгого режима. Свою вину Жалилов так и не признал.

- 26 января 2018 года Жалилов подкараулил мальчика, игравшего во дворе, и из мести родителям нанес ему не менее 19 ударов неустановленными предметами в голову, душил руками, нанес два удара в шею, удар в область верхних конечностей, - сообщают подробности жестокой расправы в суде.

Весь этот кошмар происходил у дома 101 по Витебскому проспекту, мальчишка тут же и скончался. Но Жалилов решил скрыть тело ребенка и отнес его к проезжей части Витебского проспекта, закидав строительным мусором и автомобильными покрышками. Нашли подростка лишь 7 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салмон любил его и доверял ему, они всегда были вместе, ведь папа пропадал на работе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов