«Мост глупости» в Петербурге «поймал» трактор с сеном

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-27T12:58:37+03:00

Очередное ДТП под мостом на Софийской улице не осталось без внимания

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Знаменитый «Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге только сегодня утром «отметил» целых 15 дней без происшествий. И на тебе! Но на этот раз заложницей низкого моста стала далеко не «Газель», а трактор с сеном. Очередной инцидент произошел около полудня в среду, 27 февраля.

- Трактор «скосил» сено под мостом. Как оказалось, сено тоже не проходит, - сообщается в Twitter того самого моста. – Сено, конечно, не считается за «Газель», но факт остается фактом.

На фото, опубликованном в сети, видно, как трактор уже проехал на половину мост, однако водителю пришлось остановиться. Один большой рулон сена упал на асфальт, не пройдя по высоте.

Пользователи социальных сетей, разумеется, не смогли пройти мимо очередной новости о местной достопримечательности. Некоторые посоветовали позвать козу из «Пулково», чтобы она помогла убрать потерявшееся сено с проезжей части.

Мост на Софийской улице был открыт 2 сентября 2009 года. За это время по неофициальным подсчетам, под ним застряли 165 «Газелей». В 2019 году под ним застряли уже три автомобиля. Трактор стал четвертым.

ИСТОЧНИК KP.RU