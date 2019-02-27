За три года в экономику Петербурга инвестировано более 2 трлн рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-27T13:35:59+03:00

За три года в экономику инвестировано более 2 трлн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге активно растет размер инвестиции. За последние три года в основной капитал города поступило более двух триллионов рублей. При этом размер инвестиций ежегодно растет. Например, в 2018 году в Северную столицу поступило 747,4 миллиарда рублей, что на 4,3 процента больше, чем в 2017 году.

- Основным источником инвестиций остаются собственные средства организаций. Это около 61,2 процентов, - сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Еще большая часть, около 51,4 процентов или 384,2 миллиардов рублей, пришлась на закупку машин и оборудования для Петербурга. Напомним, что именно на автопром Смольный делает большую ставку. Город намерен и дальше привлекать средства на развитие экономики. За последние годы было выделено почти 6 миллиардов рублей из городского бюджета на создание инфраструктуры в промзонах Шушары и Каменка, где расположены автозаводы.

ИСТОЧНИК KP.RU