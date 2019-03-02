2019-03-02T18:53:27+03:00
Происшествия

Киношники вышли на хрупкий лед Невы

Артисты расположились под Благовещенским мостом
Анна ПОСЛЯНОВА
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Спасатели напоминают, что при нынешних температурных скачках за искусство так и вправду можно отдать жизнь. Фото: Сообщество «Экстренный вызов» в «ВКонтакте»Спасатели напоминают, что при нынешних температурных скачках за искусство так и вправду можно отдать жизнь. Фото: Сообщество «Экстренный вызов» в «ВКонтакте»
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Съемочную группу на льду Невы заметили петербуржцы. Целая команда операторов, режиссер и актеров расположилась под Благовещенским мостом. Горожане забеспокоились.

– С другой стороны моста уже течет вода, – пишут пользователи сети. – Но съемочную группу ничего не пугает.

Киношники уже выходили на лед Невы три дня назад: в городе идут масштабные съемки фильма студии Никиты Михалкова «Серебряные коньки». Они охватили главные реки и каналы Петербурга. И уже успели схлопотать от Росприроднадзора за загрязнение: Мойку, Крюков и Грибоедова застелили настилом, который окрасил воду.

К счастью, пока экстремальные съемки обходятся без происшествий. Но спасатели напоминают, что при нынешних температурных скачках из «минуса» в «плюс» за искусство и вправду можно отдать жизнь.

– Несмотря на то, что официальный запрет выхода на лед сейчас не действует, настоятельно рекомендуем петербуржцам и гостям города не выходить на лед, – повторяют в ГУ МЧС по Петербургу. – Это крайне опасно для жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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