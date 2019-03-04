Глава МВД прибыл в Петербург, чтобы лично представить нового руководителя главка Романа Плугина

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-04T14:27:03+03:00

Сегодня Романа Плугина представят личному составу петербургского главка. Фото: УВД по ЮАО Москвы.

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Сегодня в городе на Неве гостит высокое полицейское начальство. Чтобы представить личному составу нового руководителя Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина, в Северную столицу приехал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

- Глава ведомства проведет совещание в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на котором представит личному составу нового руководителя – генерал-майора полиции Романа Плугина, - сообщает пресс-служба МВД России.

По некоторым данным, Колокольцев вместе с Плугиным уже прибыли в здание на Захарьевской улице. Сопровождает министра его новый советник – бывший руководитель петербургского главка Сергей Умнов.

Напомним, что Роман Плугин, ранее возглавлявший УВД по Южному административному округу Москвы, был назначен главой петербургскоо ГУ МВД указом Владимира Путина 28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU