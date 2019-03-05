Компания Л1 вывела на рынок новый дом
Компания Л1 приступила к реализации квартир в новом доме «Классика. Дом для души». Этот элитный клубный дом премиум-класса будет построен в Петроградском районе на набережной академика Лазарева.
Классическая архитектура 7-ми этажного дома позволит ему гармонично вписаться в окружающую застройку. В клубном доме «Классика. Дом для души» будет всего 36 элитных квартир, что гарантирует будущим жильцам однородную социальную среду и спокойную комфортную обстановку. Вниманию покупателей представлены просторные 1-3-комнатные квартиры площадью от 42 до 132 кв. метров с трехметровыми потолками и предчистовой отделкой.
Жители дома смогут оставить свой автомобиль в подземном паркинге и прямо оттуда подняться к себе на этаж на скоростном комфортабельном лифте, не выходя на улицу, или пройти в квартиру через просторный холл первого этажа с эксклюзивным дизайном.
В пешей доступности от комплекса - парки и скверы Крестовского и Каменного островов, культурные и социальные объекты, великолепные рестораны и уютные кафе Петроградской стороны. Расположение дома удачно и с точки зрения транспортной доступности: на авто можно легко добраться в любой район города или пригород, а метро находится всего в 10 минутах ходьбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU