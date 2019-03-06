2019-03-06T11:47:46+03:00
Общество

Дети из многодетных семей из Петербурга поедут в областные школы бесплатно

Из бюджета Петербурга на это выделят 17 миллионов рублей
Александра МЕДВЕДЕВА
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Дети из многодетных семей смогут ездить в школы Ленобласти бесплатно.Дети из многодетных семей смогут ездить в школы Ленобласти бесплатно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дети из многодетных семей Петербурга смогут добираться до школ, которые находятся в Ленинградской области, бесплатно на общественном транспорте. Депутаты приняли в целом такие изменения в Социальный кодекс. Пока документ не вступил в силу, действует правило, по которому право бесплатного проезда в метро и общественном транспорте для петербургских детей из многодетных семей, которые обучаются в организациях другого региона, не действует.

Изменения коснутся 1448 детей от 7 до 18 лет. Большая часть из них, 870 человек, учатся в школах в приграничных районах Ленинградской области: Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском. На решение этой проблемы из бюджета города будет выделено 17 миллионов рублей. Но объективно объем выпадающих доходов, по подсчетам специалистов, составит чуть более 10 миллионов рублей в год.

Законопроект после принятия депутатами в третьем чтении направляется главе города и начнет действовать через 10 дней после его подписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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