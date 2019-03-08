2019-03-08T15:03:08+03:00
Общество

Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 марта

Спасатели вышли на улицы Петербурга с цветами
Петр КИБЕР
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Петербургские спасатели поздравили женщин с 8 марта. Фото: ГУ МЧС по СПб.Петербургские спасатели поздравили женщин с 8 марта. Фото: ГУ МЧС по СПб.
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Сегодня 8 марта, а это значит, что женщины принимают поздравления с праздником весны. Сегодня цветы милым дамам дарят «все подряд» - и артисты и политики и даже спасатели. Сотрудники петербургского управления МЧС вышли на улицы города не с пустыми руками.

- Патрульные с акватории Невы поздравили прекрасных незнакомок с самым любимым весенним праздником и вручили им букеты тюльпанов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В числе одаренных оказались не только петербурженки, но и иностранные туристки из Китая, Франции, Чехии и других стран, которые приятно были удивлены такой традицией.

Цветы достались также юным воспитанницам детского сада, пришедшим на экскурсию в Петропавловскую крепость. Не остались без внимания и загорающие у стен Петропавловки моржи. Всем дамам в купальниках также достались тюльпаны.

Напомним, что утром в трамвае женщин поздравлял Игорь Корнелюк, а в метро – братья Запашные и Сергей Боярский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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