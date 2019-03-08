Сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 марта
Сегодня 8 марта, а это значит, что женщины принимают поздравления с праздником весны. Сегодня цветы милым дамам дарят «все подряд» - и артисты и политики и даже спасатели. Сотрудники петербургского управления МЧС вышли на улицы города не с пустыми руками.
- Патрульные с акватории Невы поздравили прекрасных незнакомок с самым любимым весенним праздником и вручили им букеты тюльпанов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
В числе одаренных оказались не только петербурженки, но и иностранные туристки из Китая, Франции, Чехии и других стран, которые приятно были удивлены такой традицией.
Цветы достались также юным воспитанницам детского сада, пришедшим на экскурсию в Петропавловскую крепость. Не остались без внимания и загорающие у стен Петропавловки моржи. Всем дамам в купальниках также достались тюльпаны.
Напомним, что утром в трамвае женщин поздравлял Игорь Корнелюк, а в метро – братья Запашные и Сергей Боярский.
ИСТОЧНИК KP.RU