Петербуржцы подписывают петицию против кукол-вымогателей
Жители Петербурга просят убрать с Невского проспекта Винни-Пухов, Зебр, Коней и других «плюшевых» ростовых кукол. Веселые на первый взгляд аниматоры предлагают сделать с ними фото, а после требуют с ничего не подозревающего прохожего триста-пятьсот рублей. Уставшие от такого вымогательства петербуржцы активно подписывают петицию против такой «живности». Утром 11 марта «крик о помощи» набрал почти две тысячи подписей.
- Просим принять меры в отношении неизвестных лиц промышляющих вымогательством денег у туристов в Петербурге. Ростовые куклы хватают людей за одежду, преграждают путь и навязчиво предлагают прохожим сфотографироваться, а то и сами лезут в кадр, - гласит текст петиции на сайте change.org.
При этом цена фотосессии нигде не указана и не обговаривается заранее, а в случает отказа туристами платить, в ход у аниматоров в костюмах идут хамство и агрессия. Кроме того, никто из этих аниматоров не зарегистрирован как предприниматель, не платит налоги. А образы мультперсонажей они используют не законно.
Петиция против аниматоров-вымогателей набирает обороты. Осталось собрать еще чуть больше 500 подписей, после документ будет направлен в администрацию Петербурга, следственный комитет и МВД Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU