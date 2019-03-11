Петербуржцы подписывают петицию против кукол-вымогателей

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-11T08:55:34+03:00

Простое фото с "живой" куклой туристу в Петербурге может обойтись в несколько тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти две тысячи человек потребовали запретить «плюшевым» аниматорам фотографироваться с людьми за деньги

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Жители Петербурга просят убрать с Невского проспекта Винни-Пухов, Зебр, Коней и других «плюшевых» ростовых кукол. Веселые на первый взгляд аниматоры предлагают сделать с ними фото, а после требуют с ничего не подозревающего прохожего триста-пятьсот рублей. Уставшие от такого вымогательства петербуржцы активно подписывают петицию против такой «живности». Утром 11 марта «крик о помощи» набрал почти две тысячи подписей.

- Просим принять меры в отношении неизвестных лиц промышляющих вымогательством денег у туристов в Петербурге. Ростовые куклы хватают людей за одежду, преграждают путь и навязчиво предлагают прохожим сфотографироваться, а то и сами лезут в кадр, - гласит текст петиции на сайте change.org.

При этом цена фотосессии нигде не указана и не обговаривается заранее, а в случает отказа туристами платить, в ход у аниматоров в костюмах идут хамство и агрессия. Кроме того, никто из этих аниматоров не зарегистрирован как предприниматель, не платит налоги. А образы мультперсонажей они используют не законно.

Петиция против аниматоров-вымогателей набирает обороты. Осталось собрать еще чуть больше 500 подписей, после документ будет направлен в администрацию Петербурга, следственный комитет и МВД Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU