В Московском районе построят новый детский сад на 140 мест

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-12T15:09:49+03:00

В Московском районе через полтора года появится новый детский сад. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Уже в скором времени на жители новостроек Московского района получат новый детский сад, о котором они мечтали давно. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство дошкольного учреждения на 140 мест.

- Согласно проекту общая площадь 4-х этажного здания составит 4 200 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 140 дошкольников, - сообщает пресс-служба петербургского Госстройнадзора.

Согласно документации застройщика, которым выступает Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга, стать готовый объект должны до июля 2020 года. Адрес, по которому построят детсад – Московское шоссе, дом 3, литера З.

Напомним, что накануне Смольный без конкурса выделил землю в Курортном районе под частный детский сад. Дошкольное учреждение на 40 мест построят на Лиственной улице в Сестрорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU