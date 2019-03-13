В ЗакСе Петербурга встали на защиту бездомных кошек

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-13T15:29:12+03:00

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В среду, 13 марта, в Законодательном собрании Петербурга на повестке дня стоит вопрос о животных. Депутат Андрей Анохин яро встал на защиту бездомных кошек. По его мнению, важно прекратить замуровывать подвалы, в которых живут животные.

- Кошки – это часть Петербурга. Замуровывать их лазы в подвалы недопустимо. К животным должно быть доброе отношение, - заявил парламентарий с трибуны ЗакСа.

Анохин заявил, что необходимо всеми возможными способами противостоять живодерству в любом его проявлении.

Напомним, что сегодня в первом чтении на заседании в ЗакСе был одобрен законопроект, который определит полномочия муниципальных властей и правительства Петербурга в сфере обращения с животными. Совместными силами в городе будут выделяться места для площадок для выгула собак, а также решаться судьба брошенных питомцев, для них будут искать новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU