Это маловероятно: Букмекеры оценили шансы на поединок Дацика с Емельяненко

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-14T18:25:41+03:00

О том, что «Рыжий Тарзан» вызвал на бой младшего из братьев - Александра, стало после выхода Дацика из тюрьмы

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Петербургские букмекеры оценили шансы на проведение боя между ультра-националистом, правозащитником и грозой проституток Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

- Вероятность того, что бой пройдет до 1 июня 2019 года - около 34 процентов. Да и в общем шансы на встречу Дацика с Емельяненко не самые высокие, - сообщает пресс-служба информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» .

Напомним, что вскоре после своего освобождения из «Крестов», где он провел около 3 лет за нападение на проституток и их клиентов, «Рыжий Тарзан» предложил Александру Емельяненко провести бой в ринге, так как оба «наговорили друг другу много лишнего».

И чтобы не оказаться снова в тюрьме, но уже за драку, лучше решить проблемы в ринге. Без правил и судей.

Реакция самого Емельяненко, которого полицейские лишь недавно поймали в пьяном виде за рулем, пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU