2019-03-15T17:40:07+03:00
Общество

Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от снега и льда

Люди получали сосульками по голове и падали на гололеде
Петр КИБЕР
Поделиться:
Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали от гололеда и падения наледи.Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали от гололеда и падения наледи.Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Прошедшая пока не до конца петербургская зима стала одной из самых неспокойных для врачей скорой помощи, которые выезжали на вызовы горожан и медиков их травмпунктов, которые бинтовали и гипсовали упавших на улицах людей.

- с 1 декабря 2018 года по 20 февраля травмы в результате гололеда и падения наледи и снега с крыш получили 4075 человек. Из них 3734 человека были направлены в стационар, - говорится в ответе комитета по здравоохранению на запрос депутата ЗакСа Михаила Амосова.

Такое количество пострадавших городская станция скорой помощи не регистрировала давно. Даже в снежном 2011 году в травмпунктах насчитали чуть больше 3 тысяч пациентов.

К сожалению, одними синяками и шишками дело нынешней зимой не ограничилось. Несколько человек получили серьезные травмы и попали в реанимацию. Также были и смертельные случаи. В Петроградском районе студента-медика убила сорвавшаяся с крыши глыба льда, а в Купчино прохожий погиб, поскользнувшись на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе
Весна пришла: В Петербурге начали мыть улицы с шампунем
Рыбзавод из Ленобласти создавал угрозу заражения сибирской язвой
Сломавшаяся на переезде у «Старой деревни» маршрутка остановила движение электричек
Из-за технического сбоя «Сапсан», «Невский экспресс» и электрички московского направления опаздывают на час
Мигранта, мечтавшего устроить теракт в Петербурге, отправили за решетку на 15 лет
Петербург присоединится ко Всемирному дню здоровья полости рта
Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar
Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется 1 мая
Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид
Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году
Петербуржец взял в заложники 12-летнюю девочку, чтобы отомстить ее матери
Петербуржцы смогут ходить в магазины и рестораны с собаками
У петербуржца угнали «Кадилак» за пять миллионов рублей
Лабрадор нашел тайник с марихуаной в машине ехавшей из Петербурга в Финляндию
Пьяный петербуржец, который устроил дебош на рейсе «Сочи-Москва», предстанет перед судом
СКК «Петербургский» может избежать сноса
Гендиректор компании, связанной со строительством «Крестов 2», признан виновным в даче взятки
Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе
После аварии с маршруткой под Пушкином, 17-летняя девушка оказалась в больнице