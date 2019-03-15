Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от снега и льда

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-15T17:40:07+03:00

Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали от гололеда и падения наледи. Фото: Юлия КЛЮЕВА

Люди получали сосульками по голове и падали на гололеде

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Прошедшая пока не до конца петербургская зима стала одной из самых неспокойных для врачей скорой помощи, которые выезжали на вызовы горожан и медиков их травмпунктов, которые бинтовали и гипсовали упавших на улицах людей.

- с 1 декабря 2018 года по 20 февраля травмы в результате гололеда и падения наледи и снега с крыш получили 4075 человек. Из них 3734 человека были направлены в стационар, - говорится в ответе комитета по здравоохранению на запрос депутата ЗакСа Михаила Амосова.

Такое количество пострадавших городская станция скорой помощи не регистрировала давно. Даже в снежном 2011 году в травмпунктах насчитали чуть больше 3 тысяч пациентов.

К сожалению, одними синяками и шишками дело нынешней зимой не ограничилось. Несколько человек получили серьезные травмы и попали в реанимацию. Также были и смертельные случаи. В Петроградском районе студента-медика убила сорвавшаяся с крыши глыба льда, а в Купчино прохожий погиб, поскользнувшись на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU