«Зенит» могут наказать за «вандализм болельщиков»

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-16T18:37:35+03:00

В УЕФА возбудили дело против петербургского клуба после встречи с «Вильярреалом»

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Дисциплинарная инстанция УЕФА возбудила дело против петербургского футбольного клуба «Зенит». Причиной тому поведение болельщиков команды на выездом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы против «Вильярреала». Сине-бело-голубых могут серьезно наказать.

- «Зенит» могут наказать по итогам ответного матча с испанским «Вильярреалом», который прошел в четверг, 14 марта, в Испании, - сообщила пресс-служба УЕФА.

Петербургский футбольный клуб обвиняют в актах вандализма, которые совершили болельщики во время игры. Сообщается, что фанаты ломали сиденья на арене «Эстадио де ла Серамика», выкрикивали оскорбительные лозунги и бросали дымовые шашки на стадион.

Дело будет рассматривать дисциплинарная инстанция УЕФА через два месяца, 16 мая.

По итогам матча с «Вильярреалом» 14 марта «Зенит» покинул Лигу Европы. Напряженная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Напомним, что перед матчем со "Спартаком" сине-бело-голубые попросили своих болельщиков вести себя прилично и не устраивать погромы.

ИСТОЧНИК KP.RU