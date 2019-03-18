Следком опубликовал видео очной ставки виновных в гибели детей на Сямозере
Сегодня, 18 марта, в зале Петрозаводского городского суда был озвучен приговор виновным в смерти четырнадцати детей, погибших на Сямозере 17 июня 2016 года во время лодочного похода. В результате из шести обвиняемых, наказание понесут трое.
Следственный комитет после завершения долгого и громкого дела, опубликовал видео очной ставки между директором детского оздоровительного лагеря ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Еленой Решетовой и начальником лагеря Вадимом Виноградовым. Оба они признаны виновными и приговорены к 9,5 годам тюрьмы.
На камеру Вадим Виноградов рассказывает в деталях о том, что произошло в тот злополучный летний день в Карелии.
- Я ребятам сказал, давайте грести, постараемся догнать другое каноэ, потому что мы разрывается. Мы постарались погрести, но волна была уже очень сильная, - с печалью поведал Виноградов.
В Карелии вынесли приговор виновным в гибели 14 детей во время похода на Сямозере.
Суд признал троих человек виновных в смерти четырнадцати детей. Стоит отметить, что Виноградов стал единственным, кто признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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