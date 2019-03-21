2019-03-21T09:32:24+03:00
Общество

«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»

В 2017 году компании заключили договор на строительство эллинга для судов на 6 миллиардов рублей
Петр КИБЕР
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"Северная верфь" разрывает контракт с "Метростроем". Фото: Пресс-служба администрации СПб"Северная верфь" разрывает контракт с "Метростроем". Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Петербургский «Метрострой» вновь оказался в центре неприятной истории. Вслед за противостоянием со Смольным и едва не потерянными контрактами на строительство городской подземки, прекращен контракт на модернизацию «Северной верфи».

- Срок действия контракта закончился в феврале 2019 года. Сторонами было принято обоюдное решение его не продлевать. В данный момент идет сверка, на основе которой будут произведены взаиморасчеты, - говорится в сухом сообщении пресс-служба «Метростроя».

Впрочем, глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), в которую входит «Северная верфь», заявил, что договор разорван, так как «Метрострой» не справился с работой. Слова Алексея Рахманова приводит «Коммерсант».

Напомним, что контракт по возведению нового эллинга для постройки судов на 6 миллиардов рублей был заключен в ноябре 2017 года, однако уже в середине 2018-го обнаружилось сильное отставание работ от графика. Тогда Смольный предложил ОСК поискать нового подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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