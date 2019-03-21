2019-03-21T14:32:56+03:00
Общество

Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками

Бордель работал в сауне на Петроградке
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские Петербурга накрыли бордель по рекламному объявлениюПолицейские Петербурга накрыли бордель по рекламному объявлениюФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские бордели выживают как могут. Рисуют на асфальтах трафареты с телефонами, расклеивают рекламные объявления на фонарных столбах, автобусных остановках, в парадных, а иногда даже на детских площадках. Эту рекламу нелегальных услуг видят все, в том числе и представители полиции. По одному из таких объявлений отдыха в бане правоохранители нагрянули с проверкой. О ее результатах стало известно 21 марта.

- Когда сотрудники полиции пришли с проверкой в банный комплекс на Петровском проспекте Петроградского района Петербурга, то обнаружили притон с проститутками, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД Северной столицы.

Зайдя в баню, правоохранители увидели сотрудников борделя на рабочих местах: непосредственно пятерых представительниц древнейшей профессии, двоих водителей, а также заправлявшую порядком женщину-администратора. Среди проституток две гражданки близких к России стран. Обе находятся в стране законно.

В отношении всех работников борделя составлены административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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