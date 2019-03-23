2019-03-23T13:05:49+03:00
Происшествия

В Петербурге восьмиклассники ограбили кредитную организацию

Школьники были в масках и с рабочим пистолетом
Евгения МОСКВИНА
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Трое школьников в Петербурге подозреваются в разбое. Фото: Архив "КП".Трое школьников в Петербурге подозреваются в разбое. Фото: Архив "КП".
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Петербургские школьники ступили на скользкую дорожку. Сотрудники полиции задержали троих восьмиклассников, подозреваемых в нападении на микрофинансовую организацию на улице Белы Куна. Накануне, 22 марта, несколько парней в масках и с пистолетом ворвались туда и потребовали денег. При этом злоумышленники несколько раз выстрелили в воздух. Сотрудники организации передали им 3 тысячи рублей и денежный муляж, после чего нарушители скрылись с места происшествия.

- Установлено, что школьники через Интернет приобрели сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему, - сообщает пресс-служба СК России по Петербургу.

После произошедшего возбудили уголовное дело по статье о разбое. А в отношение подозреваемых школьников решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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