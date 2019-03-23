2019-03-23T16:00:52+03:00
Общество

В Сестрорецк вернулись дикие гуси

Перелетных птиц заметили в Курортном районе
Евгения МОСКВИНА
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Дикие гуси перезимовали и вернулись в Сестрорецк.Дикие гуси перезимовали и вернулись в Сестрорецк.Фото: Петр КИБЕР
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Весна в Петербурге постепенно вступает в свои права. А значит, город ждет возвращения перелетных птиц. Несколько дней назад на Финском заливе появились первые лебеди. Стайку белых красавцев заметили у петербургской дамбы. Рассказали о перелетных птицах на официальной странице комплекса защитных сооружений в соцсети.

Вслед за лебедями в город вернулись дикие гуси. Крупные птицы замечены в Курортном районе Северной столицы. Водоплавающие обосновались в Сестрорецке. Местные жители уже приходят полюбоваться птицами, вернувшимися в родные края.

Кстати, в начале недели навстречу весне вышли из своих норок и сурки из Ленинградского зоопарка: Ижорик, Августина и Отрада проснулись 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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