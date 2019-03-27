Петербург назван городом с лучшими театрами в России

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-27T09:31:27+03:00

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Сегодня, 27 марта, отмечается всемирный день театра. Специально к празднику был проведен опрос о том, где в нашей необъятной стране находятся лучшие сцены. И какой еще город, как не Петербург, стал театральной столицей, по мнению жителей России.

- Большинство опрошенных туристов назвали именно Петербург городом с лучшими театрами, - говорится в исследовании российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

За город на Неве отдали свои голоса 57 процентов опрошенных. Это не удивительно, ведь Петербург всегда считался культурной столицей и славился своими театрами. Среди громких сцен города можно назвать: Александринский театр, Мариинский, Балтийский дом, Большой драматический, театр комедии, академический театр имени Ленсовета. И это только малый список.

Напомним, что в среду, 27 марта, в Петербурге пройдут экскурсии по закулисью, бесплатные спектакли и даже флешмоб в честь праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU