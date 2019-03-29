Следственный комитет завел дело после ограбления больницы в Сестрорецке
Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело после утреннего нападения на больницу в Сестрорецке. ЧП, в ходе которого в медучреждение ворвались двое неизвестных в масках, произошло около 8:40 утра 29 марта.
- Двое мужчин, одетых в медицинские халаты и колпаки с масками на лицах, угрожая ножом, избили главного врача, а также начальников информационного центра и отдела материального обеспечения больницы, после чего похитили из сейфа 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
После совершения нападения злоумышленники скрылись. Пострадавшим помощь оказали врачи медучреждения. Общаться с журналистами сотрудники больницы номер 40 Курортного района отказались.
Уголовное дело, которое заведено по статье «разбой», находится на особом контроле руководства Главного следственного управления по Петербургу.
ИСТОЧНИК KP.RU