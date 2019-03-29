2019-03-29T18:17:17+03:00
Происшествия

Следственный комитет завел дело после ограбления больницы в Сестрорецке

Инцидент, в ходе которого травмы получили трое сотрудников и были похищены 200 тысяч рублей, произошел утром 29 марта
Петр КИБЕР
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Следственный комитет завел дело по статье "разбой" после нападения на больницу в Сестрорецке.Следственный комитет завел дело по статье "разбой" после нападения на больницу в Сестрорецке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело после утреннего нападения на больницу в Сестрорецке. ЧП, в ходе которого в медучреждение ворвались двое неизвестных в масках, произошло около 8:40 утра 29 марта.

- Двое мужчин, одетых в медицинские халаты и колпаки с масками на лицах, угрожая ножом, избили главного врача, а также начальников информационного центра и отдела материального обеспечения больницы, после чего похитили из сейфа 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После совершения нападения злоумышленники скрылись. Пострадавшим помощь оказали врачи медучреждения. Общаться с журналистами сотрудники больницы номер 40 Курортного района отказались.

Уголовное дело, которое заведено по статье «разбой», находится на особом контроле руководства Главного следственного управления по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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