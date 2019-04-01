2019-04-01T20:35:05+03:00
Общество

Глухая мать-одиночка из Петербурга показала справки на содержание алкоголя в крови

Олесю Уткину пытаются лишить родительских прав
Лилия КОЗЛОВА
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Олеся пытается отстоять право воспитывать сама своих детейОлеся пытается отстоять право воспитывать сама своих детейФото: СОЦСЕТИ
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В крови глухой матери-одиночки из Петербурга Олеси Уткиной нет алкоголя, утверждает президент Северо-Западной ассоциации приемных родителей Мария Эрмель. По ее словам, после сегодняшнего суда, 1 апреля, на котором решался вопрос о том, будет ли лишена женщина родительских прав, они вместе отправились в наркоцентр, где Олеся показала свои справки. Все они чистые, без содержания алкоголя в крови.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Глухую маму Олесю Уткину все-таки обвиняют в алкоголизме, чтобы отобрать детей

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- Я не могу сказать был ли это подлог документов. Может другой доктор выписывал эту справку. Я слабо себе представляю, как можно поставить алкоголизм, если на момент обращения человек имеет совершенно чистую кровь. Судья тоже была удивлена. На справках написано, что она выполняет все рекомендации врача на сопровождении, - рассказала Эрмель в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Сейчас эти справки будут предоставлены в суд. Они должны будут помочь Олесе убедить всех в том, что она не страдает алкоголизмом, а также у нее нет никаких психических расстройств.

Дети, которые еще недавно были в сиротском доме, сейчас живут у бабушки вместе с Олесей. Она и ее защитники надеются, что судья удовлетворит их ходатайство, чтобы Олесе пожить в кризисном центре вместе с детьми. Специалисты убедятся, что Олеся хорошая мама, что она может о них заботиться.

- Детям тоже нужна помощь в реабилитации после того, как их так грубо разлучили с матерью, - отметила Мария Эрмель.

История 34-летней жительницы Петербурга Олеси Уткиной вызвала большой резонанс в обществе. Глухая женщина одна воспитывала двоих детей: пятилетнюю Катю и полуторагодовалого Алексея (имена детей изменены. – Прим. ред.). Но в какой-то момент малышей у нее забрали и отправили на два месяца в сиротское учреждение, а саму женщину обвинили в том, что она пьет и не способна ухаживать за своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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