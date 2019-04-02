В Петербурге появятся филиалы Музея блокады

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-02T10:18:02+03:00

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В Петербурге давно говорят о расширении старого Музея блокады в Соляном переулке. Он маленький и не вмещает всей экспозиции. Сейчас принято решение о реконструкции здания. Но, кроме этого, в городе могут появиться и филиалы блокадного музея.

- Хорошо, что родившаяся идея оживления всех мест, где сохраняется память о блокаде принята, - приводит слова директора Эрмитажа пресс-служба Смольного.

О том, что было бы неплохо создать в городе филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда, Михаил Пиотровский рассказал на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов, в свою очередь, одобрил эту идею.

В городе действительно есть множество мест, которые неразрывно связаны с событиями 1941-45 годов. Так, на хлебозаводе «Каравай», который работал в блокаду, уже решено создать филиал музея, посвященного обороне Ленинграда.

Вероятно, что теперь такие музеи могут открыться и в других местах Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU