2019-04-02T10:18:02+03:00
Общество

В Петербурге появятся филиалы Музея блокады

Смольный поддержал предложение директора Эрмитажа Михаила Пиотровского
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге появятся филиалы Музея блокады.В Петербурге появятся филиалы Музея блокады.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Петербурге давно говорят о расширении старого Музея блокады в Соляном переулке. Он маленький и не вмещает всей экспозиции. Сейчас принято решение о реконструкции здания. Но, кроме этого, в городе могут появиться и филиалы блокадного музея.

- Хорошо, что родившаяся идея оживления всех мест, где сохраняется память о блокаде принята, - приводит слова директора Эрмитажа пресс-служба Смольного.

О том, что было бы неплохо создать в городе филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда, Михаил Пиотровский рассказал на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов, в свою очередь, одобрил эту идею.

В городе действительно есть множество мест, которые неразрывно связаны с событиями 1941-45 годов. Так, на хлебозаводе «Каравай», который работал в блокаду, уже решено создать филиал музея, посвященного обороне Ленинграда.

Вероятно, что теперь такие музеи могут открыться и в других местах Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге главный инспектор МВД России будет лично принимать жалобы на полицию
В Петербурге и на всем Северо-Западе России введен запрет на ловлю рыбы
На Васильевском острове «Мерседес» лоб в лоб протаранил такси
На проспекте Науки вместо поликлиники появится храм
Смольный потратит на ремонт дорог Петербурга 4 миллиарда рублей
Комитет имущественных отношений не будет судиться с бизнесом из-за перепланировок
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: Солнечно и тепло
Во вторник в Петербурге станет тепло и солнечно
Наглые школьники угнали «Жигули» прошлой ночью в Петербурге
28 незаконных торговцев выгнали из исторического центра Петербурга
Глухая мать-одиночка из Петербурга показала справки на содержание алкоголя в крови
При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля
На КАД образовалась 10-километровая пробка
Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»
Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ