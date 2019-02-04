2019-02-04T17:48:29+03:00
Общество

«Заморожен, но не закрыт»: Проект нового музея блокады в Петербурге может осуществиться

Музейно-выставочный комплекс собирались построить к 2020-му году
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В январе 2019-го Смольный заморозил проект строительства музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда". Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"В январе 2019-го Смольный заморозил проект строительства музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда". Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"
Изменить размер текста:

Проект нового музея блокады Ленинграда на Смольной набережной поставили на паузу. В конце декабря конкурс на его проектирование отменили: в документацию необходимо было внести правки. В январе стало известно, что Смольный заморозил проект строительства музейно-выставочного комплекса. Когда возобновят конкурс и возобновят ли вообще, пока не ясно.

По поручению Правительства Петербурга над концепцией нового музея трудилась целая исследовательская группа Центра выставочных и музейных проектов. В нее вошли не только историки, исследователи и музейщики Северной столицы. Во многом помогали и волонтеры, и сами горожане. Петербуржцы откликнулись на просьбу помочь с экспозицией будущего музея. Летом в городе объявили сбор предметов и историй семей, связанных со страшными днями блокады. И горожане поделились самым дорогим – удалось собрать около восьмисот экспонатов. Рукописи, письма, различные предметы. И даже неизвестные ранее блокадные дневники. А с тех драгоценных вещей, с которыми хозяева не хотели расставаться, снимали копии.

Но если новый музей так и не построят – куда пойдут все собранные экспонаты? В Центре выставочных и музейных проектов говорят, что думать об этом рано. И у нового музейно-выставчного комплекса еще есть шанс.

– Все мы ждем официальных решений. Проект заморожен, но не закрыт. Поэтому говорить о том, что музея не будет, рано. И о том, что будет с экспонатами, тоже. Проект был заморожен из-за некоторых недочетов в документах. Говорить, что все пропало, мы не можем, – рассказала «КП-Петербург» Екатерина Андрианова, пресс-секретарь Центра выставочных и музейных проектов.

Проблемы в документах сейчас устраняют. Впрочем, отсрочка вполне может быть связана необходимостью города взвесить все «за» и «против». Идея с самого момента своего появления вызвала в Северной столице общественный резонанс. Часть петербуржцев (в том числе ветераны и блокадники) выступала против нового музея, ведь в Петербурге уже есть один – в Соляном переулке. В исторических стенах, которые помнят блокадные дни.

Напомним, что сейчас в старый музей закрыт на ремонт. И уже известно, что распахнуть двери после реставрации и расширения площадей он будет готов 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге началась эпидемия гриппа
Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова
Зимой 2019 года в Петербурге расплавили два миллиона кубометров снега
В Петербурге отремонтируют набережную реки Смоленки за 80 миллионов рублей
Петербуржец вырастил 86 кустов конопли в квартире на Петроградке
Глава Фрунзенского района Петербурга ушел в отставку
Второй день рождения: На Выборгской набережной мужчину едва не убило глыбой льда
Следком показал захватывающее видео крупного ограбления в Петербурге
В Петербурге осудили полицейских, вымогавших 100 тысяч у подозреваемого в краже канализационных люков
Ленобласть оказалась в тройке лучших для болотного туризма
«КамАЗы» со снегом встали в очередь на снегоплавильный пункт в Петербурге
Проведение матчей ЕВРО-2020 в Петербурге обойдется в почти в 1,5 миллиарда рублей
В Смольном обсудили вопрос снижения смертности
В честь китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В комитете по здравоохранению Петербурга идут обыски
Жилинспекция рассказала, на что больше всего жаловались петербуржцы
Машина реанимации встала в пробке из-за брошенного на дороге снега
На Науки две «зубные феи» ограбили стоматологию
31-летний безработный петербуржец споил и изнасиловал восьмиклассницу
В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу
В Петербурге экстренно ввели особый режим уборки города
Туктамышева разделась перед «Ижсталью»