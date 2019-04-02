Опубликован список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии в Петербурге
Взрыв в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел около 14.00 2 апреля 2019 года. По предварительным данным, сработала мина. Как стало известно КП-Петербург, снаряд сдетонировал в отделе кадров учебного заведения. Пострадали четыре человека, у одного из них тяжелые травмы.
Взрыв в Петербурге: прямая трансляция с места ЧП.Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие
- Как мне сказали коллеги, взрыв, действительно, произошел в самой академии, а не около нее, - заявила КП-Петербург одна из сотрудниц Военной-космической академии имени Можайского. - Обрушилась лестница, внутри могут быть люди.
В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.
Тем временем стал известен список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Среди них есть женщина.
Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
- старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна, преподаватель восьмого факультета;
- полковник Курдай Николай Владимирович - заместитель начальника 102-й кафедры;
Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.
- полковник Закиров Рифат Фоатович - старший преподаватель, начальник 101-й кафедры;
- майор Тонышев Андрей Юрьевич - старший бортовой оператор, 441-я лаборатория.
ИСТОЧНИК KP.RU
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