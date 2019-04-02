2019-04-02T16:02:04+03:00
Происшествия

Опубликован список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии в Петербурге

Среди них есть женщина, один человек госпитализирован с серьезными травмами [видео]
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Список пострадавших в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.Список пострадавших в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Взрыв в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел около 14.00 2 апреля 2019 года. По предварительным данным, сработала мина. Как стало известно КП-Петербург, снаряд сдетонировал в отделе кадров учебного заведения. Пострадали четыре человека, у одного из них тяжелые травмы.

Взрыв в Петербурге: прямая трансляция с места ЧП.Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие

- Как мне сказали коллеги, взрыв, действительно, произошел в самой академии, а не около нее, - заявила КП-Петербург одна из сотрудниц Военной-космической академии имени Можайского. - Обрушилась лестница, внутри могут быть люди.

В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

Тем временем стал известен список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Среди них есть женщина.

Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

- старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна, преподаватель восьмого факультета;

- полковник Курдай Николай Владимирович - заместитель начальника 102-й кафедры;

Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- полковник Закиров Рифат Фоатович - старший преподаватель, начальник 101-й кафедры;

- майор Тонышев Андрей Юрьевич - старший бортовой оператор, 441-я лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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