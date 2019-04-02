После взрыва в Военно-космической академии в Петербурге возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-02T17:22:04+03:00

СК возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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Военное следственное управление следственного комитета России по ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге, который произошел 2 апреля. Инцидент расценивается как покушение на убийство.

- Взрыв в здании на Петроградской стороне прогремел в одном из служебных помещений около 13:30 часов дня. По официальной версии сдетонировал неустановленный безоболочный предмет, - сообщили в следственном комитете.

От взрывной волны пострадали четыре человека. Все они военнослужащие. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшим, которые получили различные травмы, медицинскую помощь. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU