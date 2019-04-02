Пострадавшему при взрыве в Военно-космической академии Петербурга провели операцию
Сегодня, 2 апреля, в Петербурге в результате взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге, которая находится на Петроградской стороне, пострадали четверо военнослужащих. Одному из них экстренно была проведена хирургическая операция. Остальным троим потребовалась менее серьезная медицинская помощь.
- Операция прошла успешно. Угрозы жизни пострадавшего военнослужащего нет, - рассказали в Министерстве обороны России.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что известно о взрыве в академии Можайского - все версии, вплоть до самых экзотичных
Ранения различной тяжести четыре человека получили в результате взрыва неустановленного предмета. По одной из версий, это могло быть самодельное взрывное устройство. Сразу после случившегося все пострадавшие были оперативно доставлены бригадами скорой помощи в клинику Военно-медицинской академии имени Кирова. Высококвалифицированными медиками проведено их обследование и в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, что военный следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в учебном заведении по статье – покушение на убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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