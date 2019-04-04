2019-04-04T17:19:36+03:00
Общество

Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года

С серьезными травмами в больницах Петербурга оказались около четырех тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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Зимой 2019 года в Петербурге от снега и льда пострадали почти четыре тысячи человекЗимой 2019 года в Петербурге от снега и льда пострадали почти четыре тысячи человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга очень тяжело пережили зиму 2018-2019 годов. Бесконечные снегопады, огромные сосульки, гололед. Горожане с трудом пробирались через сугробы, поскальзывались, падали, уворачивались от летящей с крыши наледи. По данным Смольного за два с половиной месяца «снежного апокалипсиса» в 2019 году в Северной столице пострадали почти четыре тысячи человек. Эти данные 4 апреля сообщил депутат Борис Вишневский, который получил ответ от комитета по здравоохранению.

- С 1 января по 13 марта 2019 года в Петербурге пострадали 3 847 человек. При этом, травмы при падении на гололеде получили 3 755 горожан, 91 человек оказались в больнице из-за падения на них снега или льда с крыш, один из случаев оказался смертельным, - говорится в отчете комитета.

Действительно, 5 февраля 2019 года в Петербурге погиб молодой парень, студент пятого курса Химико-фармацевтического университета. Трагедия произошла около дома №6 по Аптекарскому проспекту. Наледь с кровли упала на него и его приятеля. Юноша скончался на месте.

Напомним, ранее Смольным предоставлял другую статистику. С 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года в травмпункты и больницы Петербурга с травмами от снега и льда обратились 4 075 горожан. При этом 3 734 человека были серьезно травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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