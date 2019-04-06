Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения расчлененного трупа на Канонерском острове

СЕГОДНЯ 21:12 2019-04-06T21:12:31+03:00

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Следственный отдел Кировского района главного управления следственного комитета России в Петербурге возбудил уголовное дело по факту страшного убийства. Основанием для этого стала неожиданная находка на Канонерском острове, о которой стало известно в субботу, 6 апреля. Местный житель случайно наткнулся на полиэтиленовые мешки, в которых лежали части человеческого тела.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, - сообщили в следственном комитете.

Расчлененное тело неизвестного мужчины было расфасовано в шесть пакетов. Нашел его петербуржец вечером в пятницу, 5 апреля, прогуливаясь по Путиловской набережной. Мешки лежали немного в отдалении, в овраге рядом с лесом. Они были засыпаны снегом и песком. Мужчина заметил, что в пакетах труп, так как один из них был приоткрыт и внутри него виднелись части тела.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают личность убитого, а также потенциальных убийц.

ИСТОЧНИК KP.RU