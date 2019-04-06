2019-04-06T21:12:31+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения расчлененного трупа на Канонерском острове

Правоохранители займутся расследованием жестокого убийства в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
СК Петербурга возбудил уголовное дело после обнаружения расчлененного телаСК Петербурга возбудил уголовное дело после обнаружения расчлененного телаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Следственный отдел Кировского района главного управления следственного комитета России в Петербурге возбудил уголовное дело по факту страшного убийства. Основанием для этого стала неожиданная находка на Канонерском острове, о которой стало известно в субботу, 6 апреля. Местный житель случайно наткнулся на полиэтиленовые мешки, в которых лежали части человеческого тела.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, - сообщили в следственном комитете.

Расчлененное тело неизвестного мужчины было расфасовано в шесть пакетов. Нашел его петербуржец вечером в пятницу, 5 апреля, прогуливаясь по Путиловской набережной. Мешки лежали немного в отдалении, в овраге рядом с лесом. Они были засыпаны снегом и песком. Мужчина заметил, что в пакетах труп, так как один из них был приоткрыт и внутри него виднелись части тела.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают личность убитого, а также потенциальных убийц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере в центре Петербурга появились два трупа
Двум историческим районам на севере Петербурга присвоят имена
Вторая неделя апреля в Петербурге начнется с дождей
На заводе Красный треугольник в Петербурге произошел пожар
В центре Петербурга таксист уходил от экипажа ДПС и врезался в столб
Золотая рыбка: Рыбак поймал в Петербурге корюшку с сюрпризом
В деревне в Ленобласти дотла сгорел дом
Колоннаду Исаакиевского собора откроют для посещения 27 апреля 2019 года
Бизнесмен отдал мошенникам три миллиона рублей после ДТП на Васильевском острове
Шашлыки в Ленобласти обернулись большим пожаром
Смольный закупит для льготников более 200 квартир
На Канонерском острове в Петербурге нашли мешки с расчлененным человеческим телом
На Петербургском шоссе перевернулся грузовик, собирается пробка
В Приморском районе угнали автомобиль за 7,3 миллионов рублей
В развитие железных дорог в Петербурге будет вложено 88 млрд рублей
На трассе «Кола» в Ленобласти произошло массовое ДТП
Спасатели вытащили мужчину без сознания из Фонтанки
Петербургский «Метрострой» могут признать банкротом