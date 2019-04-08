Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины, сварившейся заживо в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-08T13:35:43+03:00

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Следственный комитет Петербурга в понедельник, 8 апреля, возбудил уголовное дело по факту прорыва трубопровода, в результате которого погибла женщина. Трагедия произошла в ночь на понедельник в Красносельском районе города. В момент происшествия погибшая спала дома.

- Около трех часов ночи 8 апреля около одного из домов на 2-й Комсомольской улице прорвало трубопровод с кипятком. Струей горячей воды выбило окно из рамы в квартире на первом этаже. Кипяток попал на спящую женщину, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Местная 64-летняя жительница получила сильнейшие термические ожоги и скончалась на месте. Также сильные ожоги получил ее сын, которого экстренно госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, весь первый этаж жилого дома превратился в бассейн с кипятком. Жильцов данного дома ночью эвакуировали в соседнее здание школы.

Следователи занимаются осмотром места трагедии, проводят экспертизы, общаются со свидетелями для того, чтобы точно установить все произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU