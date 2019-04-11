2019-04-11T15:43:05+03:00
Общество

«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе

Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга
Петр КИБЕР
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ГАТИ выдала ордер на реконструкцию Приморского шоссе у "Лахта Центра". Фото: Пресс-служба "Лахта Центра".ГАТИ выдала ордер на реконструкцию Приморского шоссе у "Лахта Центра". Фото: Пресс-служба "Лахта Центра".
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Башня «Лахта Центра», которая возвышается над Приморским районом, уже стала одной из достопримечательностей Петербурга. В ближайшем будущем небоскреб станет офисным центром, в котором расположится «Газпром». Но чтобы люди могли приехать на работу и уехать с нее, нужны дороги. И ордер на из строительство выдали в ГАТИ.

-На срок с 1 апреля 2019 года по 15 июня 2020 года выдан ордер на производство работ по строительству улиц и примыканий к Приморскому шоссе для подключения делового квартала «Лахта Центр», - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Проектом предусмотрено строительство создание выезда с территории «Лахта Центра» на Приморское шоссе напрямую, а также создание транспортной развязки с круговым движением с возможностью выезда на улицу Савушкина и Приморский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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