«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-11T15:43:05+03:00

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Башня «Лахта Центра», которая возвышается над Приморским районом, уже стала одной из достопримечательностей Петербурга. В ближайшем будущем небоскреб станет офисным центром, в котором расположится «Газпром». Но чтобы люди могли приехать на работу и уехать с нее, нужны дороги. И ордер на из строительство выдали в ГАТИ.

-На срок с 1 апреля 2019 года по 15 июня 2020 года выдан ордер на производство работ по строительству улиц и примыканий к Приморскому шоссе для подключения делового квартала «Лахта Центр», - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Проектом предусмотрено строительство создание выезда с территории «Лахта Центра» на Приморское шоссе напрямую, а также создание транспортной развязки с круговым движением с возможностью выезда на улицу Савушкина и Приморский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU