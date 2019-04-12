2019-04-12T20:30:28+03:00
Происшествия

Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

«Короля хостелов» застрелили утром 12 апреля в собственном дом
Петр КИБЕР
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Следственный комитет завел дело после убийства коммерсанта в Парголово.Следственный комитет завел дело после убийства коммерсанта в Парголово.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственное управление Следкома России по Петербургу завело уголовное дело после убийства бизнесмена в пригородном поселке Парголово, которое произошло утром 12 апреля. Преступник настиг коммерсанта в его собственном доме.

- Из материалов уголовного дела следует, что неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в местного предпринимателя, который был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений, - сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Погибшим оказался некий Владимир К., занимавшийся гостиничным бизнесом, а точнее сдачей недвижимости в аренду и хостелами. Один из них располагался неподалеку о дома бизнесмена в Парголово.

Известно, что ранее погибший проживал в Архангельске, а в Петербурге вел бизнес с братом. У мужчины были конфликты на почве коммерции с местной администрацией, однако пока неизвестно, что стало причиной убийства коммерсанта.

Дело возбуждено по признакам статьи «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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