2019-04-14T12:01:01+03:00
Общество

На Суворовском появился слон, который хотел стать мухой

Жители украсили уличный электрошкаф граффити
Анна ПОСЛЯНОВА
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Следующими распишут шкафы на Тульской и Лиговском. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»Следующими распишут шкафы на Тульской и Лиговском. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
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В декабре активисты Центрального района встретились с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Одной из инициатив, о которой говорили, было украшать уличные электрошкафы граффити: по опыту нескольких раскрашенных шкафов, жители убедились, что искусство защищает их от нелегальной рекламы и вандалов. Идея градоначальнику понравилась. Сейчас вопросом легализации граффити занимаются депутаты.

До. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

До. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Тем временем активисты раскрасили первый шкаф в этом году. На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка появился слон, который хотел стать мухой.

– Мы очистили заброшенный электрический щиток от нескольких десятков слоев афиш и старой краски, загрунтовали и оформили стрит-артом, – сообщают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – На всякий случай изображение покрыли антивандальным лаком.

В процессе работы. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

В процессе работы. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

Идею сюжета взяли из истории проспекта, который прежде назывался Слоновой улицей.

– Есть известное выражение «Делать из мухи слона», но иногда происходит наоборот: большие проблемы стараются представить как ничего не значащие, – объясняют активисты. – Но даже если слон уже высоко и кажется мелкой точкой на небе, мухой ему все равно не стать.

Следующими распишут шкафы на Тульской и Лиговском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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