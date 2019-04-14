На Суворовском появился слон, который хотел стать мухой
В декабре активисты Центрального района встретились с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Одной из инициатив, о которой говорили, было украшать уличные электрошкафы граффити: по опыту нескольких раскрашенных шкафов, жители убедились, что искусство защищает их от нелегальной рекламы и вандалов. Идея градоначальнику понравилась. Сейчас вопросом легализации граффити занимаются депутаты.
До. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
Тем временем активисты раскрасили первый шкаф в этом году. На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка появился слон, который хотел стать мухой.
– Мы очистили заброшенный электрический щиток от нескольких десятков слоев афиш и старой краски, загрунтовали и оформили стрит-артом, – сообщают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». – На всякий случай изображение покрыли антивандальным лаком.
В процессе работы. Фото: Движение «Центральный район за комфортную среду обитания»
Идею сюжета взяли из истории проспекта, который прежде назывался Слоновой улицей.
– Есть известное выражение «Делать из мухи слона», но иногда происходит наоборот: большие проблемы стараются представить как ничего не значащие, – объясняют активисты. – Но даже если слон уже высоко и кажется мелкой точкой на небе, мухой ему все равно не стать.
Следующими распишут шкафы на Тульской и Лиговском.
ИСТОЧНИК KP.RU