Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга

СЕГОДНЯ 20:50 2019-04-15T20:50:13+03:00

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Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно. Такое предложение в понедельник, 15 апреля, было внесено на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Северной столицы. В случае, если оно будет принято, то начнет действовать уже с 27 апреля 2019 года.

- Уверен, что депутаты поддержат нашу инициативу, - высказал мнение временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который и внес предложение.

Так, право на бесплатный проезд на пригородных поездах Петербурга в течение года будет предоставляться следующим категориям граждан:

- Ветераны труды и военной службы;

- Ветераны тыла ВОВ;

- Пенсионеры;

- Жертвы политических репрессий;

- «Мать-героиня» и обладатели ордена «Родительская слава».

Напомним, что также с приходом весны в Петербург начинается дачный сезон. Специально для жителей города, которые часто ездят за город, с 26 апреля начнет действовать абонемент «Дачный».

ИСТОЧНИК KP.RU