2019-04-15T20:50:13+03:00
Общество

Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга

Новое распоряжение ступает в силу с 27 апреля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургские льготники получат право бесплатного проезда на пригородных электричкахПетербургские льготники получат право бесплатного проезда на пригородных электричкахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно. Такое предложение в понедельник, 15 апреля, было внесено на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Северной столицы. В случае, если оно будет принято, то начнет действовать уже с 27 апреля 2019 года.

- Уверен, что депутаты поддержат нашу инициативу, - высказал мнение временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который и внес предложение.

Так, право на бесплатный проезд на пригородных поездах Петербурга в течение года будет предоставляться следующим категориям граждан:

- Ветераны труды и военной службы;

- Ветераны тыла ВОВ;

- Пенсионеры;

- Жертвы политических репрессий;

- «Мать-героиня» и обладатели ордена «Родительская слава».

Напомним, что также с приходом весны в Петербург начинается дачный сезон. Специально для жителей города, которые часто ездят за город, с 26 апреля начнет действовать абонемент «Дачный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Царском селе начали снимать со статуй «зимнюю одежду»
Новый ТЦ Milano Fashion Centre в Финляндии предлагает петербуржцам выгодные акции
Пожарные спасли двоих петербуржцев из горящей квартиры в Кировском районе
В Ленобласти школьник пытался убить свою родную бабушку
Таможня Петербурга задержала женщину с «уколами красоты»
Пьяный житель Пушкина напал с ножом на мужчину и пытался поджечь его квартиру
В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову, созданный в мастерской Церетели
Под Петербургом из воды вытащили нерпенка с рыболовным крючком во рту
С 26 апреля в электричках начинает работать абонемент «Дачный»
Отец с сыном подорвались на боеприпасе в Колпино
На Охте откроется новый филиал библиотеки имени Маяковского
В Шушарах поймали педофила, которого подозревают в насилии над тремя школьниками
Центр Петербурга очистили от лоточников и продавцов кукурузы
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 726 ДТП в которых погибли три человека
Вор-«колекционер» украл из квартиры петербуржца доллары, франки, рубли и манаты
Петербург купит 21 трехсекционный трамвай с видеонаблюдением и wi-fi в салоне за 2 миллиарда рублей
В Петербурге ночью сгорели грузовик и иномарка, а утром «Газель»
После победы над «Анжи» «Зенит» вспомнил про песню Шнура «В Питере - пять»
На Канонерском острове рядом с портом произошел сильный пожар