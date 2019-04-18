В переулке Радищева появился свой Нотр-Дам де Пари

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-18T08:44:57+03:00

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который случился в столице Франции вечером 15 апреля, продолжает будоражить умы. Так, в центре Петербурга, появился свой Нотр-Дам де Пари. Его на стене дома изобразил художник Олег Лукьянов.

- Notre-Dame de Paris, переулок Радищева, Сделали сегодня днем, - написал 17 апреля на своей страничке в соцсети сам автор.

Надо сказать, что художника тут же обвинили в попытке обрести популярность на горячей теме, но Лукьянов ответил критикам, что это никакая не «пляска на костях» так как внутри собор остался почти цел - даже стулья не сгорели.

Напомним, что пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью уничтожил деревянные перекрытия, крышу и башню. Нетронутыми остались каменные стены и часть убранства. Во Франции уже заявили о том, что Нотр-Дам будет восстановлен, а на работы собрано около миллиарда евро. Реконструкция займет от пяти до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU